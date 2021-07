A americana Kiley Holman, de 13 anos, levou um baita susto enquanto brincava em um parque de diversões na costa de Nova Jersey, nos Estados Unidos, durante as férias de julho.

A adolescente foi atingida no rosto por uma gaivota no “estilingue humano”, atração em que os visitantes são arremessados para cima, quase como um bungee jump invertido.

Uma câmera presa ao brinquedo registrou toda a ação. As imagens viralizaram rapidamente. Nenhum animal ou humano saiu ferido.

Holman estava acompanhada da amiga Georgia Reed. As duas estavam no parque para o aniversário de Reed, que decidiu comemorar de uma maneira especial.

Foi quando as duas foram arremessadas a mais de 22 metros no ar que entraram no caminho da gaivota. Holman conseguiu retirar o animal rapidamente após o choque que seguiu voando – em segurança – após o susto.

