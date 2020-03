No início da tarde de sábado (14), por volta das 14h, um menor de identidade não divulgada, foi atingido por tiros na rua 2, bairro Tino Pereira, em Formiga.

Após o crime, a vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O estado de saúde e a motivação do crime não foram divulgados pelas autoridades. Segundo moradores, o adolescente tem cerca de 15 anos e o crime ocorreu devido ao tráfico de drogas.

De acordo com informações repassadas ao portal por uma moradora da região onde ocorreu o crime, na manhã desse domingo (15), um carro passou pelas ruas do bairro alertando pais que não deixem crianças nas vias, porque há possibilidade de tiroteios no bairro.