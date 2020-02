Um adolescente de 16 anos ficou ferido após ser atingido por três golpes de faca nesta quarta-feira (19), na rua Itapecerica, no Centro de Divinópolis.

O Samu foi acionado e, no local, a equipe socorreu a vítima. O menor foi atingido na cabeça, no abdômen e no lado direito do tórax.

Ele recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado e encaminhado para a Sala Vermelha do Complexo de Saúde São João de Deus.

As causas do crime não foram informadas.