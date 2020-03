Um adolescente de 15 anos foi morto a tiros neste sábado (7), no Bairro São Simão, em Divinópolis. Segundo a Polícia Militar (PM), o menor saiu do Centro Socioeducativo em fevereiro, após cumprir pena por tráfico de drogas e roubo. A Polícia Civil informou que instaurou inquérito para apurar a morte da vítima.

De acordo com a PM, o adolescente estava sozinho em casa quando duas pessoas chegaram na residência e atiraram em direção ao menor, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A motivação e autoria do crime não foram divulgadas.

A perícia da Polícia Civil esteve local e realizou os trabalhos de rotina. Segundo a polícia, mais de dez disparos atingiram o corpo do adolescente. Após os trabalhos, a perícia encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML).

Matéria do G1