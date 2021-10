Um adolescente de 16 anos é suspeito de matar os dois irmãos mais novos, Vicente e Valentim Costa, de 4 e 2 anos, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio, segundo a polícia.

As crianças foram encontradas carbonizadas dentro de casa e o adolescente foi apreendido na noite desta segunda-feira (25).

De acordo com a Delegacia de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), o adolescente é suspeito de asfixiar os irmãos, mediante esganadura e, em seguida, atear fogo nas crianças ainda vivas.

Segundo os agentes, o crime foi motivado por ciúmes da mãe, além do ódio que nutria pelo padrasto, pai das vítimas. O adolescente foi apreendido por fato análogo ao crime de homicídio qualificado por motivo fútil e encaminhado ao Degase.

De acordo com testemunhas, a mãe das crianças havia saído de casa para ir a um comércio e deixou os mais novos com o irmão mais velho.

Quando voltou, a mãe encontrou os filhos com os corpos em chamas e tentou salvá-los, mas as crianças não resistiram. Ainda segundo testemunhas, o adolescente não estava em casa no momento em que a mãe chegou, mas foi encontrado na região por vizinhos.

Nota de pesar

A secretaria de Educação de Maricá, na Região Metropolitana do Rio, emitiu uma nota de pesar pela morte das crianças de 4 e 2 anos. Os irmãos eram alunos da rede municipal de ensino.

“A Secretaria de Educação de Maricá manifesta seu mais profundo pesar pelo falecimentos dos alunos Vicente Costa e Valentim Costa, ambos matriculados no Ceim Marilza Medina. Em nome de toda equipe, a secretária de Educação, professora Adriana Costa, manifesta solidariedade aos familiares e amigos, neste momento de profunda dor e perda”, disse em nota.

Fonte: G1