Um acidente envolvendo um veículo de passeio e uma bicicleta foi registrado por volta das 7h desta quarta-feira (18), em Formiga.

A colisão ocorreu na rua Amazonas, esquina com Goiás, no bairro Sagrado Coração de Jesus.

No local, a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) fez o atendimento de uma adolescente, de 17 anos, que conduzia a bicicleta.

Ela estava consciente, com escoriações no braço direito, queixando de dor na mão esquerda e hematoma no lado direito da testa.