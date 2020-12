Um adolescente de 12 anos ficou ferido após ser atingido por um portão, no início da noite dessa sexta-feira (4) na rua Francisco Barreto, Bairro Cristo Redentor, em Oliveira.

Ao chegar no local a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Oliveira fez o atendimento do um menino, que estava consciente, queixando dor no braço direito e possível luxação em um dos ombros.

Ele recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado para o Pronto Atendimento do Hospital São Judas Tadeu em Oliveira.

