Morando com a família nos Estados Unidos há quase dois anos, a estudante Júlia Sonally Pereira faz parte da National Junior Honor Society (NJHS), associação que eleva o compromisso da escola e dos alunos com a prestação de serviços à comunidade, promoção da liderança, desenvolvimento do caráter, incentivo à cidadania responsável e entusiasmo com bolsa de estudos para a faculdade.

Cursando o 8º ano do ensino fundamental 2, chamado de Middle School nos EUA, a formiguense, de 13 anos, tem notas acima da média e faz trabalhos voluntários em Long Branch, no estado de Nova Jersei, onde estuda.

Além de ter todas as notas acima de 85 pontos, Júlia participa de três projetos em prol da comunidade. Ela é integrante do coral da igreja católica “Star of The Sea”, faz parte do projeto “Knock Knock”, formado por estudantes que arrecadam meias para moradores de rua, e também é membro do grupo “Mulheres do Bem”, criado pela comunidade brasileira que reside no local.

Esses foram os pré-requisitos para a adolescente entrar para a NJHS, que reconhece os alunos por suas realizações e os desafiam a se envolverem ainda mais nos trabalhos da escola e serviços comunitários. Esse destaque na escola traz benefícios para o futuro dos estudantes, que ganham créditos para ingressar nas faculdades, com descontos e bolsas de estudos.