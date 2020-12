Um adolescente de 15 anos foi atingido por uma explosão de fogos de artifício, na rua José de Souza Dias, bairro Mangabeiras, em Santo Antônio do Monte, na tarde desta quinta (10).

A equipe do Samu foi acionada e, no local, atendeu a vítima, que estava com rebaixamento do nível de consciência e fraturas graves nas pernas e com queimaduras em todo o corpo.

O menor recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado para a Santa Casa de Santo Antônio do Monte, porém não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na Sala Vermelha.

Fonte: Samu