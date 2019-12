Um adolescente reagiu a uma tentativa de assalto e bateu em um suspeito na tarde desta quinta-feira (26), no bairro Santa Rosa, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar (PM), Diogo Tafarel Correia da Silva, de 21 anos, teria tentado pegar o celular do menino, que revidou e deu socos no rosto e na barriga dele.

O adolescente – que tem menos de 14 anos – contou aos militares que correu depois que o homem colocou a mão dentro de uma pochete.

Os militares foram chamados e conseguiram prender o suspeito a poucos metros do fato. Na mochila dele, uma faca de açougueiro foi apreendida.