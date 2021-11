Um adolescente de 14 anos foi preso pela Polícia Militar depois de invadir a casa de uma mulher de 54 anos, roubar o celular dela e uma quantia em dinheiro, a estuprar e a esfaquear duas vezes em Tupaciguara, no Triângulo Mineiro. A vítima foi socorrida na madrugada dessa segunda-feira (22), enquanto o menor foi apreendido apenas no meio da tarde.

Os policiais foram acionados já na policlínica de Tupaciguara, após receberem a informação de que uma vítima deu entrada com duas perfurações no corpo. Em contato com os militares, a mulher informou que assistia televisão na sala de casa, com as luzes apagadas, quando o autor do crime aproveitou que a porta da cozinha estava destrancada e entrou na residência. Com uma faca de cozinha de lâmina de 15 centímetros, ele exigiu que a mulher lhe entregasse o celular e uma quantia em dinheiro.

Após o roubo, o adolescente levou a mulher para o quarto, mandou ela tirar a roupa sob ameaça e a violentou sexualmente. Após o estupro, o adolescente colocou a mulher de bruços e deu uma facada na cintura. Inicialmente, a mulher achou que tinha recebido um murro. Quando ela foi virada pelo autor, que percebeu a facada.

A vítima tentou se defender da agressão e entrou em luta corporal com o adolescente, mas acabou levando outra facada na altura do peito. O adolescente fugiu e ordenou que a mulher não chamasse a polícia.