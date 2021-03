A Central de Regulação do SAMU Oeste recebeu um chamado às 01h30 deste domingo (7), para atendimento de um acidente na Rua Afonso Pena, Centro de Campo Belo.

Ao chegar no local, a equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) de Campo Belo fez o atendimento de uma adolescente, de 15 anos. Ela estava consciente, com pressão arterial levemente alterada e escoriações na testa.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizada e encaminhada para a UPA de Campo Belo.

A Condutora do veículo, sem idade identificada, não tinha lesões externas.

A Polícia Militar também estava no local.

Fonte: Samu

