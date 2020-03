O governo brasileiro confirmou no final da manhã desta quinta-feira (5) o quarto caso de infecção pelo novo coronavírus, o Covid-19, no país. Trata-se de uma adolescente de 13 anos que testou positivo para a doença.

Porém, ela não preenchia os critérios técnicos para enquadramento da doença, pois estava sem os sintomas, que incluem febre, tosse e dificuldade respiratória. No início da manhã, o Ministério da Saúde informou que monitorava a “situação atípica”.

Em uma segunda nota divulgada no final da manhã, o Ministério informou que quatro elementos levaram à definição do caso como confirmado: o resultado do exame, o local provável de infecção (a jovem esteve na Itália), a possibilidade do uso de medicamento ter mascarado os sintomas (a jovem foi hospitalizada na Itália para tratar uma lesão de ligamentos) e a possibilidade de os sintomas surgirem nos próximos dias.

“Em reunião em Brasília, especialistas classificaram o caso da adolescente de São Paulo como confirmado”, diz a nota mais recente do Ministério da Saúde.