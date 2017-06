Um adolescente de 17 anos foi vítima de tentativa de assassinato na noite de sexta-feira (23).

De acordo com a ocorrência, o menor levou um tiro no braço. O crime aconteceu no bairro Geraldo Veloso.

Segundo a PM, a vítima é conhecida no meio policial pelo envolvimento com o tráfico de drogas e vários outros crimes.Ele não quis relatar aos policiais o motivo do crime.

O adolescente foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Pronto Atendimento Municipal (PAM).