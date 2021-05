A Central de Regulação do SAMU Oeste recebeu um chamado por volta das 22h45, deste sábado (1), para atendimento de um acidente de motocicleta, na MG 260, próximo ao km 33, em Cláudio.

Ao chegar no local, a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Cláudio deu apoio, ao atendimento que já estava sendo realizado, por equipes de uma Unidade de Suporte Avançado (USA) que estava realizando uma transferência e pelo resgate voluntário de Cláudio.

Um adolescente, de 16 anos, estava inconsciente, com traumatismo cranioencefálico grave. Ele recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado e encaminhado para a Santa Casa de Cláudio para estabilização.

Em seguida, o médico da Santa Casa seguiu juntamente com a equipe da USB na transferência do paciente para a Sala Vermelha do Hospital São Judas Tadeu em Oliveira.