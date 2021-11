Neste domingo (14), foi solicitado via ofício ao Cmt do 5ºPel/Bm Formiga, apoio ao Projeto JUAD. Este projeto trabalha com a formação de caráter de juniores e adolescentes

Comparecerem a este evento 24 participantes da classe de adolescentes, acompanhados de 7 líderes do projeto.

Os adolescentes tiveram uma breve instrução da atividade de salvamento em altura do bombeiro militar,

e foram posteriormente montadas duas rotas de rapel onde as crianças desciam acompanhadas de um bombeiro militar.

Participaram em apoio a esta atividade, 3 Militares do GPV (Grupamento de Prevenção e Vistoria), e os Militares da 3ªAla Operacional.

