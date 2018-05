Nesta sexta-feira (11), três adolescentes foram apreendidos em Pitangui por suspeita de envolvimento na morte do dono de uma farmácia em Maravilhas. A vítima de 34 anos morreu após ser vítima de assalto.

Junto com os adolescentes, outras duas menores, de 14 e 16 anos, também foram detidas por terem dado esconderijo aos suspeitos. A idade dos integrantes do trio não foi informada.

Segundo a Polícia Militar, imagens das câmeras de segurança do estabelecimento ajudaram os militares a identificarem o grupo, que foi localizado em uma casa do bairro Chapadão, onde estavam as duas menores que também foram levadas para a delegacia.

Com o trio foi encontrado um revólver que teria sido usado no assalto, com pelo três das munições deflagradas, além de celulares roubados e mais de R$ 2,5 mil em dinheiro.

Durante as buscas, a polícia também apreendeu um carro, que foi abandonado pelo grupo, durante a fuga, no povoado de Lagoa Preta, pertencente ao município de São José da Varginha. A PM identificou que o veículo foi roubado em Alberto Isaacson, distrito pertencente a Martinho Campos.

Assalto

De acordo com a PM, o comerciante foi abordado na farmácia, localizada na avenida Minas Gerais, em Maravilhas, no final da tarde dessa quinta-feira. Testemunhas relataram que quatro suspeitos armados abordaram a vítima, que chegou a ser agredida, reagiu e foi baleada na região do peito.

O homem foi levado ainda com vida para um hospital em Sete Lagoas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, mas não resistiu aos ferimentos.

Os menores pegaram um notebook da farmácia e fugiram.

Outros roubos

Ainda conforme a polícia há indícios de que, antes de assaltar a farmácia, o grupo assaltou outros quatro estabelecimentos comerciais de Maravilhas.

Um dos locais invadidos é um supermercado. Imagens do circuito interno de segurança flagraram o roubo e um dos suspeitos agrediu um funcionário, enquanto outros dois pegavam o dinheiro do caixa. A polícia não informou a quantia levada.

A polícia informou que mais duas pessoas suspeitas de participação nos roubos, um jovem de 21 anos e outro adolescente cuja idade não foi informada, eram procuradas na região.