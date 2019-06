No acumulado de dois terços de junho o preço médio da saca de soja registrou um aumento de 2,24% em Mato Grosso do Sul. No dia 3 – primeiro dia útil do mês, a cotação média da oleaginosa em oito praças de comercialização no estado era de R$ 69,56 e no dia 19 atingiu os R$ 71,12, segundo dados da Granos Corretora, tabulados pelo G1.

Em comparação com o mês de junho de 2018, quando a média de comercialização no estado foi de R$ 70,82 a saca, a cotação de junho deste ano, ainda que parcial, aponta um discreto aumento de 0,42%.

Segundo análise do mais recente Boletim Casa Rural do Sistema Famasul, o preço médio da soja no mercado interno tem refletido as altas registradas nas cotações do mercado externo.

Por sua vez, o mercado internacional, de acordo com acompanhamento do Agrinvestor/Sojanews, segue sustentado pelo clima adverso no meio-oeste dos Estados Unidos, com previsão de continuidade das chuvas que estão atrasando a finalização do plantio da nova safra. Já se cogita a possibilidade de os produtores não conseguirem encerrar os trabalhos de semeadura, além de sofrerem prejuízos na produtividade das lavouras.