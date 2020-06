Mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus no Brasil e com todas as medidas de isolamento social implantadas pelo governo, um advogado mineiro se viu no centro de uma polêmica. O sócio em um dos maiores escritórios de advocacia empresarial do país (que atua em seis estados, além do Distrito Federal), organizou uma festa de aniversário no restaurante de luxo La Victoria, localizado em Nova Lima. As fotos do encontro viralizaram nas redes sociais.

O encontro chamou a atenção dos internautas após as fotos do local cheio viralizarem no Facebook. Algumas pessoas chegaram a questionar se o encontro seria permitido pela Prefeitura, já que Nova Lima segue as medidas restritivas de distanciamento social, mesmo após a flexibilização.

De acordo com o jornal Estado de Minas, o advogado afirmou que não teve a intenção de afrontar qualquer regra. De acordo com ele, a decisão de celebrar o aniversário em Nova Lima veio porque o município havia flexibilizado as normas de isolamento social. “Peço desculpas a todos, se esse foi o entendimento que, involuntariamente, acabei transmitindo”, lamentou.

De acordo com nota da Prefeitura de Nova Lima, nenhuma denúncia foi feita sobre o estabelecimento no final de semana. O orgão explicou que o funcionamento de restaurantes no município está permitido, mas sem entretenimento, máximo de 1/3 da capacidade do espaço interno, distanciamento de dois metros entre as mesas e também entre clientes e empregados, controle para evitar aglomeração de pessoas, permanência máxima de uma hora do cliente no local, proibição de consumo de bebidas alcoólicas, além de outras restrições.