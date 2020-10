Um avião de pequeno porte caiu e pegou fogo na noite dessa sexta-feira (30) após o piloto tentar fazer um pouso de emergência em um aeroporto particular em Itaúna, no Centro-Oeste do Estado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave saiu de Belo Horizonte e estava com dois passageiros, além do piloto e do copiloto. Todos os ocupantes conseguiram sair antes que as chamas se espalhassem e não tiveram ferimentos graves.

Quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local, as quatro vítimas que estavam a bordo já haviam saído do avião. Os três homens e uma mulher, que não tiveram as idades reveladas, estavam conscientes e estáveis, apenas com escoriações leves e dores pelo corpo. Eles não quiseram ser levados ao hospital.

A queda foi registrada quando o piloto tentou pousar em um aeroporto particular, na fazenda São Pedro, próximo ao km 102 da MG-050. Ele teria derrapado na pista e caído em um barranco de aproximadamente 30 metros e, em seguida, pegou fogo.



Os militares foram acionados para apagar as chamas na aeronave, um jato particular modelo Phenom 100.