Rios de lava desceram do vulcão e explodiram no ar ao longo da noite na ilha espanhola de La Palma, e o aeroporto foi fechado, com a erupção se intensificando e entrando em sua fase mais explosiva até agora. Um drone registra o momento em que o cone do vulcão sofre ruptura parcial.

Desde que a erupção na pequena ilha do Atlântico começou há uma semana, o vulcão Cumbre Vieja expeliu milhares de toneladas de lava, destruiu centenas de casas e forçou a evacuação de quase 6.000 pessoas.

As autoridades afirmaram neste sábado que as 160 pessoas evacuadas de outras três cidades na sexta-feira não poderiam retornar para suas casas para recuperar suas posses por causa da “evolução da emergência vulcânica”.

Especialistas dizem que o vulcão entrou em uma nova fase explosiva.