Otimistas com o gradual aumento do número de pessoas viajando a negócios e lazer, as empresas que administram aeroportos esperam um crescimento do movimento durante o feriado prolongado de Finados.

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) calcula que cerca de 514 mil passageiros circularão por seus 55 aeroportos entre esta sexta (30) e a próxima terça-feira (3). Segundo a estatal, o maior fluxo de usuários deve ocorrer nesta sexta-feira, quando são esperados 119.844 viajantes, e na próxima terça-feira (3), com um fluxo de 129.981 pessoas.

Embora maior que o movimento registrado durante outros feriados prolongados deste ano, como o 1º de Maio, com menos de 27 mil viajantes; Corpus Christi, 83.720 viajantes, e Nossa Senhora Aparecida, 344.811, a expectativa, se atingida, representará 60% dos 849.844 usuários que embarcaram ou desembarcaram nos aeroportos que a estatal administra durante o mesmo feriado em 2019.

A concessionária Inframerica também espera um maior número de usuários durante o feriado. De acordo com a empresa, cerca de 127 mil pessoas devem passar pelo Aeroporto Internacional de Brasília entre esta sexta (30) e terça-feira (3), com 21 voos extras agendados para atender ao aumento da demanda.