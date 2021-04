Nessa quinta-feira (22), por volta das 16h30, o Corpo de Bombeiros Militar do posto avançado de Arcos, foi acionado para realizar o resgate de uma vítima de afogamento.

Após receber a informação de que uma pessoa teria se afogado na praia municipal, um agente da guarda civil de Lagoa da Prata, realizou pesquisa através das câmeras de monitoramento do olho vivo, constatando que um homem havia entrado na água e desaparecido. Diante dos fatos, o integrante da guarda civil fez contato com o posto avançado do corpo de bombeiros de Arcos, informado que um homem teria entrado na lagoa e submergido.

Prontamente, uma equipe do corpo de bombeiros deslocou para a praia municipal, sendo recebida pelos guardas municipais, que informaram a provável localização do corpo.

Usando um barco, os militares chegaram até o provável local onde estaria a vítima, onde dois bombeiros entraram na água e realizaram as buscas submersas pelo corpo, sendo o mesmo rapidamente encontrado. Após a localização do jovem de 25 anos, o corpo foi levado até a margem da lagoa para aguardar a perícia técnica.