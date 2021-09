Os óbitos em decorrência de afogamentos registrados no fim de semana e o início da temporada de calor acenderam um alerta nas autoridades mineiras. Para efeito de comparação, em todo o mês de setembro no ano passado, apenas uma morte por afogamento foi registrada na região. Neste ano, já são quatro após o último fim de semana.

Quando considerado todo o ano passado, os bombeiros registraram 26 afogamentos, dos quais 22 ocorreram até o fim de setembro daquele ano. Em 2021, do dia 1º de janeiro até o dia 14, já são 24 óbitos anotados pelo 12º BBM, responsável pelo Noroeste e parte do Triângulo Norte, com pelotões em Patrocínio, Patos de Minas, Unaí e Paracatu.

Jovem morre afogada ao tentar salvar cachorro

Uma jovem de 21 anos morreu afogada no interior de Minas Gerais ao tentar salvar o próprio cachorro, que também foi levado pela correnteza.

O caso ocorreu no domingo (12), na região Noroeste do Estado, onde outras três pessoas morreram afogadas. O número de óbitos acendeu o alerta dos militares, que chamam a atenção da população para a época de calor.

O caso envolvendo a mulher e o cachorro ocorreu no rio Paracatu, em Brasilândia de Minas. Os bombeiros afirmam que ela entrou na água para tirar uma foto e acabou sendo seguido pelo cachorro, que também se jogou no rio.

O animal foi levado pela correnteza e a jovem, na tentativa de salvá-lo, também entrou na corrente e não aguentou a força da água.

Salva criança

Em outro caso fatal, registrado também no domingo, no município de Arinos, um jovem de 18 anos se jogou no rio Urucuia para salvar uma criança que começou a se afogar.

O jovem conseguiu retirar a criança da água, mas, na sequência, submergiu e acabou sendo encontrado morto algumas horas depois.

Outros afogamentos

O terceiro afogamento do domingo, na região Noroeste do estado, aconteceu no município de Palmital, mais precisamente na represa de Queimados. Segundo a ocorrência do 12º BBM, um homem, que nadava em ponto um pouco distante da margem, morreu ao submergir por motivos desconhecidos.

Antes, no sábado (11), os bombeiros registraram um afogamento no município de Lagoa Grande, onde um homem, que realizava serviço em um sistema de irrigação, morreu depois que escorregou e caiu dentro de um reservatório de água.

Veja o que fazer para evitar afogamentos

Escolha do local para nadar:

Procure um local conhecido por você ou por outra pessoa, desde que ela o acompanhe;





Não ultrapasse faixas e placas de avisos;





Não entre em locais onde há avisos de perigo de morte ou em águas poluídas;





Procure sempre local onde existe a presença de Guarda-Vidas ou do Corpo de Bombeiros;

Mudança de comportamentos

Evite nadar sozinho;





Não tome bebida alcoólica antes de entrar na água;





Não se afaste da margem;





Não salte de locais elevados para dentro da água;





Não tente salvar pessoas em afogamento sem estar devidamente habilitado;





Prefira lançar flutuadores para salvar pessoas ao invés da ação corpo a corpo;

Identifique nas proximidades a existência do salva-vidas e permaneça próximo a ele;



Evite brincadeiras de mau gosto (“caldos”, “trotes”, “saltos”);





Acate as orientações dos bombeiros ou dos salva-vidas;

Não abuse se aventurando perigosamente;





Não deixe as crianças sozinhas;





Evite navegar com carga em excesso;





Só deixe entrar na embarcação pessoas usando coletes salva-vidas;

Somente conduza embarcações se for habilitado para tal.