A eleição para homologar a nova diretoria da Fiemg/Regional Centro-Oeste, que toma posse no dia 25 de maio, ocorreu na terça-feira (6). Quem agora ficará à frente da regional é o atual vice-presidente da entidade e presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário de Formiga (Sindivesf), o empresário Paulo César Rodrigues das Costa. Ele ficará no comando pelos próximos dois anos.

Já o presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário de Divinópolis (Sinvesd), Marcelo Marcos Ribeiro, assume como diretor regional, depois de ser aprovado por assembleia a se realizar no dia 26 de maio. Marcelo Ribeiro assume como diretor regional no lugar de Paulo César nos dois últimos anos de mandato (2020/2021).

“Tudo na vida tem um ciclo a ser cumprido. Assim, a entrada de pessoas com novas ideias sempre será benéfica em todos os setores. Tenho certeza de que eles terão todo o sucesso, pois são empreendedores e com visão”, analisa Afonso Gonzaga.

Números

Afonso Gonzaga deixa o cargo no dia 24 de maio, depois de 16 anos à frente da regional da entidade.

Em entrevista coletiva, no auditório da Fiemg Centro-Oeste, nessa quarta-feira (7), Afonso expôs os números atuais da instituição. A entidade representa indústrias da região que, em valores do Produto Interno Bruto (PIB) de 2014 (últimos dados disponíveis), registraram a marca de R$33 bilhões.

A regional abrange 76 municípios, com população de 1.526.568 (números de 2017). Atende a 7.971 indústrias, que geram 121.074 empregos.

Setores

Os principais setores representados na Fiemg Centro-Oeste são os segmentos de adubos, automotivo, calçados e blusas, confecção e têxtil, ferro-gusa, fundição, laticínios, móveis, cerâmicas vermelhas, fogos de artifícios, cal e construção civil.

Ensino

A regional tem também 11 unidades do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e quatro do Serviço Social da Indústria (Sesi), nas quais 140 mil alunos foram certificados. Tem ainda R$135 milhões investidos em obras, com um custeio anual de R$36 milhões.

