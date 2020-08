Uma agência bancária foi assaltada, na manhã desta segunda-feira (17), no distrito de São José do Salgado, em Carmo do Cajuru. Não foi informado a quantia roubada.

De acordo com as informações da Polícia Militar, os suspeitos teriam chegado de carro e armados. As três viaturas lotadas na cidade estão empenhadas na ocorrência.

Equipes da Polícia Civil também estão realizando rastreamento para identificar os suspeitos.

Até o momento, a agência não se pronunciou sobre o assunto.