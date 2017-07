Da Redação

A agência Thwa Agency, de Belo Horizonte realizará uma seletiva de modelos e atores em Formiga. A seleção ocorrerá neste sábado (8) na sede da Escola Municipal de Artes e Teatro (Emart), das 9h às 11h.

Podem participar modelos e atores a partir de 4 anos. A seleção é gratuita.

Os interessados podem entrar em contato com a representante da agência, Márcia pelo telefone (31) 9 8477-7930 ou pelo e-mail : sejamodelo@thwaagency.com.br

A Emart está localizada na praça Rubens Dalariva (antiga sede da Banda), no Centro.

A Agência

A Thwa Agency é uma agência formada por um time de experts em moda, desenvolvendo um trabalho diferenciado para talentos recém-descobertos, exclusivos e bem preparados e orientados por profissionais credenciados e reconhecidos no mundo da moda.

Uma referência do mundo da moda é o profissional Thião Costa, produtor com registro no Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversão (Sated) de Minas Gerais. Trabalhou por dois anos em São Paulo em uma das agências brasileiras mais conceituadas. Responsável pela Produção de Moda do Angola Fashion Week. É o diretor responsável pela escolha e preparação dos modelos da Thwa Agency.

Com um amplo casting e uma enorme diversidade de perfis, a Thwa Agency possui modelos de todas as idades e gêneros, sendo a agência de modelos infantis mais requisitada de Belo Horizonte, tendo o departamento de moda para crianças, a Thwa Kids.

A Thwa Agency tem seu diferencial pela sua principal proposta de trabalho, que consiste em descobrir, preparar e direcionar seus modelos, cuidando da sua carreira no mercado nacional e internacional.