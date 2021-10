A agência de viagens Seda Intercâmbio está disponibilizando 200 mentorias gratuitas com o objetivo de avaliar candidatos para morarem e fazerem cursos no Canadá. Para fazer a inscrição é necessário preencher este formulário até 30 de outubro.

As mentorias serão individuais e realizadas até o fim deste mês, com duração de 30 minutos cada.

O objetivo é orientar os estudantes a respeito do custo de vida no país, qual estado e cidade será melhor, qual curso fazer de acordo com o perfil do candidato, entre outros aspectos. O requisito mais importante é ter inglês intermediário ou avançado para morar no país.

Selecionados serão indicados a fazer o curso desejado ou indicado no Canadá. Os que ainda não estão prontos para realizar o intercâmbio terão a possibilidade de fazer cursos preparatórios ofertados pela agência.