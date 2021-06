A Secretaria Municipal de Saúde inicia, nesta sexta-feira (25), a imunização da população geral.

Devido à limitada quantidade de doses disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, a vacinação será feita por etapas, começando com os formiguenses que tem entre 55 e 59 anos. Serão disponibilizadas 750 doses e o agendamento prévio poderá ser feito pelo link. (Atualização da matéria às 14h50: todos os cadastros disponibilizados já foram preenchidos)

No momento da vacinação, é necessário levar documento de identidade, CPF e xerox de um comprovante de endereço.

Caso não tenha comprovante de endereço no nome do imunizado, este deverá levar um documento comprobatório, por exemplo, se o comprovante está no nome da esposa ou marido, levar a cópia da certidão de casamento; se tiver no nome dos pais, na própria carteira de identidade tem a comprovação.

Fonte: Decom