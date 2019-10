O Setor de Endemias realizou nesta semana um mutirão de limpeza em dois bairros da cidade. Ação foi realizada no Alto da Praia e Jardim Alvorada entre terça e quinta-feira (1° e 3) com o objetivo de eliminar focos de proliferação do Aedes aegypti mosquitotransmissor da dengue, zika e chikungunya.

De acordo com o coordenador da equipe de educação em Saúde, André Paixão, o mutirão de limpeza foi realizado no Alto da Praia depois de ter sido confirmado um caso de dengue na região. “Nesses casos, os agentes realizam o bloqueio do mosquito com visitas nas residências vizinhas e recolhendo amostras de larvas. Depois disso intensificamos as buscas na região e realizamos o mutirão nas ruas e lotes que estavam abertos”, explicou.

Foto: Decom/Divulgação

Já no bairro Jardim Alvorada muito lixo foi recolhido em uma erosão. “Algumas pessoas aproveitam esses locais para despejaram todo tipo de dejeto, o que acaba causando risco para pessoas de toda a região. Pedimos o cuidado de todos para mantermos a cidade mais limpa, evitando, assim, criar ambientes propícios para a proliferação do mosquito.”