A Secretaria de Saúde de Arcos realizou na quarta-feira (16), na Casa de Cultura, uma capacitação técnica de agentes comunitários de Saúde e de Endemias.

A atividade teve como intuito reciclar os conceitos técnicos de atuação no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zica e chikungunya, e de práticas de abordagem preventiva junto à população.

Técnicos e enfermeiros do Centro de Informações em Vigilância em Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde, apresentaram informações essenciais de como realizar o diagnóstico de notificação de residências e outros tipos de imóveis, além de atualização de medidas cautelares e preventiva com a comunidade, principalmente com orientações de planejamento de dados que são apurados nas visitas de controle de endemias e de saúde.