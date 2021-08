O 63º Batalhão da Polícia Militar lançou na manhã desta segunda-feira (2) a campanha ‘Agosto Lilás’.

A ação é para celebrar os 15 anos da Lei Maria da Penha (Lei Federal nº 11.340/ 2006), assinada no dia 7 de agosto de 2006, elaborada para amparar as mulheres vítimas de violência, seja ela física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial.

Em Formiga, a Patrulha de Prevenção a Violência Doméstica, em parceria com o Creas, promoveu uma blitz educativa na área central, tendo como objetivo distribuir panfletos com dicas de prevenção à violência doméstica, bem como orientações acerca de como agirem no caso de sofrerem qualquer tipo de violência.

Agosto Lilás