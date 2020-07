Junho foi um mês marcado por más notícias que afetarão os negócios agropecuários do Brasil em futuro próximo e que o governo Bolsonaro e seus ministros do Meio-Ambiente e de Relações Exteriores não conseguem enxergar. Para piorar, o ministro Salles é mostrado nas gravações da reunião ministerial aconselhando o presidente a aproveitar- se da morte de brasileiros pela Covid-19, uma vez que esse tema distrairia a imprensa. Lamentável!

Não foi surpresa que um grupo de 29 fundos de investimentos quer discutir com o governo brasileiro o aumento da devastação na floresta amazônica. E estes fundos somam US$ 4,1 trilhões (para saber o que esse valor significa, é mais do dobro do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil no ano passado, que foi de US$ 1,8 trilhão.

Esse descontentamento começou no ano passado, depois que o aumento da devastação culminou na demissão do diretor do INPE, o físico Ricardo Galvão. Além da chuva de “fake news” que só engana os fãs do presidente.

O Mapbiomas, uma iniciativa de dezenas de universidades, ONG e empresas de tecnologia, analisou todos os alertas de desmatamento gerados por vários satélites. O desmatamento atingiu todos os biomas do país, sendo o Cerrado e a Amazônia os mais atingidos. Do total, 11%, foi registrado em unidades de conservação e quase 6% em terras indígenas. E mais, 99% de todo o desmatamento que aconteceu no Brasil não tinha autorização ou estava em áreas que jamais poderiam ser desmatadas.