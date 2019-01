Os resultados iniciais de um monitoramento feito pelo governo de Minas mostram que a água do rio Paraopeba apresenta “riscos à saúde humana e animal” após o rompimento da Barragem da Mina do Feijão, em Brumadinho. Entre os metais pesados com concentrações que violam as diretrizes ambientais, foram encontrados chumbo, mercúrio, níquel, cádmio e zinco.

Os testes foram feitos pelas secretarias de Saúde (SES), de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa).

Para segurança da população, os órgãos não indicam a utilização da água bruta do rio Paraopeba para qualquer finalidade, até que a situação seja normalizada. Além disso, a recomendação é que se respeite uma distância de 100 metros das margens, mas o eventual contato com a água não causa risco de morte.

Para os bombeiros que têm trabalhado em contato mais direto com o solo, a orientação da SES é para que sejam utilizados todos os equipamentos de segurança.