Na manhã desse domingo (22), a academia Águia Dourada, em Formiga, sediou um seminário de muay thai para o aperfeiçoamento dos atletas na arte marcial. O evento contou com a participação de atletas de Arcos, Alpinópolis e Varginha.

De acordo com o professor da Águia Dourada, Fabiano Souza, na ocasião, o atleta Jonathan Leão Soares, que reside em Varginha, foi graduado e se tornou faixa preta e SauloHenrique Soares, da equipe de Formiga, foi graduado à faixa azul. “Jonathan foi nosso aluno desde a faixa branca e, em breve,abrirá uma filial da Águia Dourada nos Estados Unidos”.

O seminário contou com a presença de professores renomados como o arjan Jayme Quint Neto Demarco e o sifu Nestor Willian Aponte Lopez.

Arjan Jayme Quint Neto Demarco é presidente da Federação Cristã de Artes Marciais do Rio Grande do Sul (Fecam/RS) e membro da diretoria da CMTB, diretor técnico da Federação de Muay Thai de Minas Gerais (FMT-MG), professor de jiu-jitsu da Equipe Águia Dourada no Rio Grande do Sul, fundador da Dojo Aliance, professor de taekwondo 5° Dan, faixa marrom de judô da LGJ. Sifu Nestor Willian Aponte Lopez é faixa preta de Kung Fu e representante da Águia/Dojo Aliance na Colômbia.