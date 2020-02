O Cruzeiro vive uma nova realidade em sua história, tendo de conviver com recursos enxutos e de disputar, pela primeira vez, a Série B do Brasileiro. Por causa disso, o time vem sendo remontado em meio ao Mineiro, impondo desafios ao técnico Adilson Batista. Por causa disso e também pelos tropeços que teve nas últimas rodadas, a Raposa vive a sua pior primeira metade de Campeonato Mineiro dos últimos 17 anos.

Atualmente, o Cruzeiro soma 11 pontos no Estadual e está na quinta colocação, portanto, fora do grupo de classificação às semifinais. Vem de três partidas sem vitória na competição (empates com América-MG e Patrocinense, além de derrota para o Tombense). A última vez que o time havia somado menos pontos que isso foi em 2004, quando fez 10 pontos nos primeiros seis jogos.

Naquele ano, pós-título da Tríplice Coroa, a equipe vinha com um time remodelado e com Rivaldo no elenco. Entretanto, não vingou na temporada. Foram três vitórias, um empate e duas derrotas nos primeiros jogos pelo Estadual. Atualmente, no Mineiro, o time tem três vitórias, dois empates e uma derrota, estando fora da zona de classificação para a semifinal há duas rodadas.

Desempenho do Cruzeiro no Mineiro na última década