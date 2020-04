Em visita à UFMG, na manhã desta segunda-feira (13), com o Ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, o governador Romeu Zema (NOVO) informou que o pagamento de parte do salário dos servidores do estado ainda não está definido.

Segundo Zema (NOVO), o governo do estado está acompanhando a situação dia a dia, mas, como a arrecadação oscila muito, ainda não é possível divulgar a data que a segunda parcela será depositada. “Vale lembrar que meu maior sonho é colocar em dia o pagamento do servidor público”, disse.

Sobre a operação do Nióbio, que daria um fôlego às contas do estado, Zema afirmou que não tem data para acontecer. O governador disse que os bancos federais ainda analisam a proposta.

Matéria do G1