O trabalho promovido pela ALAGO, nesta semana, em Brasília, foi de grande importância para a obtenção de sucesso na luta que empreende, há anos, com foco na defesa dos interesses do Estado de Minas.

O competente professor Djalma Francisco Carvalho, presidente da entidade que congrega 34 municípios lindeiros e atual prefeito da cidade de Cristais-MG, munido da experiência e autoridade de quem atuou como professor titular de Hidráulica Geral do Centro de Ciências Exatas da PUC-MG e como professor assistente de máquinas hidráulicas, possuindo ainda inúmeros outros títulos em áreas relacionadas e sendo detentor do reconhecimento de sua ilibada atuação como homem público, teve, como não podia deixar de ser, portas abertas para expor a tese por ele defendida, junto a ministros e outros gabinetes na capital federal. É que no seu entender, aqueles por ele procurados, poderiam auxiliá-lo no encaminhamento de uma solução para o impasse criado com o desrespeito ao multiuso das águas, que ocorreu, mais notadamente, na última década.

Na companhia do secretário Executivo da Alago, Fausto Costa, e contando com o apoio de lideranças estaduais, municipais e federais, Djalma fez uma verdadeira peregrinação por três dias a diversos gabinetes na capital federal, em busca de seus objetivos. Na pauta, a tentativa de esclarecer e convencer as autoridades visitadas, sobre a necessidade de, a nível federal, serem tomadas providências simples, mas capazes de corrigirem os erros de gestão cometidos até então, e responsáveis pelos sérios prejuízos econômico-sociais-financeiros e ambientais impostos ao estado de Minas.

Como bom mineiro, de “olho no olho”, esbanjando simpatia, simplicidade, respeito e demonstrando enorme conhecimento da causa por ele defendida, o professor Djalma foi apresentando a cada um de seus interlocutores, dados concretos e argumentos convincentes sobre o assunto em pauta. Ao final de cada visita, saía do gabinete com a promessa e a certeza de haver conseguido mais um, ou talvez alguns mais, simpatizantes à causa e todos reconhecendo a importância de ser respeitada pelos operadores do sistema, a manutenção de uma cota mínima, por ele pleiteada.