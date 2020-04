Em um café da manhã com o presidente Jair Bolsonaro nesta terça-feira (14), na residência oficial do Palácio da Alvorada, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), pregou um entendimento entre Congresso e Planalto em meio à crise do coronavírus.

Segundo relatos sobre a conversa, Bolsonaro concordou que era preciso ter um bom diálogo entre os poderes.

Entre os temas discutidos no café estavam a proposta do orçamento de guerra, em discussão no Congresso, o socorro financeiro a estados e municípios e outras pautas em tramitação no Legislativo.

No meio do café, Alcolumbre defendeu o isolamento social como medida para conter o avanço do coronavírus. Bolsonaro tem se mostrado favorável a flexibilizar o isolamento. Alcolumbre citou o próprio caso. Ele teve covid-19, doença causada pelo vírus, e se recuperou.