A Prefeitura de Itapecerica, por meio da Secretaria de Saúde do município, confirmou ao Portal g1 na tarde desta quarta-feira (15), oito casos positivos da Covid-19 na Aldeia Pataxó Muã Mimatxi, no Distrito de Lamounier. Os infectados têm entre 11 e 34 anos.

Ao todo, 33 pessoas vivem no local e já haviam sido imunizadas contra o vírus. Apenas a criança de 11 anos não havia recebido a segunda dose do imunizante por ter apresentado sintoma gripal na ocasião, segundo o Executivo. As demais estão vacinadas com as duas doses.

O g1 solicitou informações sobre o assunto a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) e a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai). No entanto, não houve retorno de nenhum dos órgãos até a última atualização da reportagem.

Sintomas leves

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, todos os infectados apresentam sintomas leves, foram avaliados e não houve necessidade de internação em unidades hospitalares. Eles são monitorados por uma equipe médica da Prefeitura.