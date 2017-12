Além do município de Formiga, outras duas cidades do interior de Minas Gerais foram alvo de quadrilhas de assalto a banco na madrugada desta terça-feira (12). Possivelmente, Botelhos e Juruaia, ambas no Sul de Minas, foram alvos dos mesmos assaltantes.

De acordo com a Polícia Militar, cerca de 15 homens chegaram a Botelhos por volta da 1h em dois veículos – um Fiat Touro preto e uma caminhonete branca de marca não identificada – e algumas motocicletas. Antes de abrir os cofres das agências do Banco do Brasil e do Sicoob com explosivos, a quadrilha teria dados tiros para o alto para assustar a população. A ação durou cerca de meia hora.

Na cidade de cerca de 15 mil habitantes, havia apenas dois policiais militares de plantão, que não tentaram um confronto com a quadrilha por questão de segurança. Os bandidos fugiram da cidade em direção a Alfenas.

Pouco tempo depois, o cofre de uma agência dos Correios em Juruaia, a 68 quilômetros de Botelhos, foi explodido. Por causa do modo de operação similar e dos veículos usados na ação, a Polícia Militar trabalha com a hipótese que o assalto tenha sido feito pela mesma quadrilha que havia agido em Botelhos. Até o momento, ninguém foi preso.

Em Formiga, bandidos explodiram um caixa eletrônico localizado no hall de entrada do Fórum Magalhães Pinto, por volta das 5h30. Informações preliminares dão conta que um Honda Civic e uma caminhonete teriam sido usados no assalto. Até às 10h30, a assessoria de comunicação do batalhão de Formiga ainda não tinha mais detalhes sobre o assalto.