A Secretaria de Saúde divulgou na tarde desta quinta-feira (7), o novo Boletim Epidemiológico para a Covid-19, onde já constam os três novos casos da doença, divulgados pela manhã.

Além deles, consta no boletim que na cidade, dois óbitos estão sendo investigados se foram, ou não, causados pela Covid-19.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os pacientes eram idosos de 93 e 77 anos, do sexo masculino. Eles foram atendidos com síndrome gripal, por isso foram considerados casos suspeitos da doença.

Foram coletadas amostras para o exame para detectar se haviam sido infectados ou não pelo novo coronavírus. Eles estavam internados, mas não resistiram as complicações de saúde.