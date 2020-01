Com a chegada do verão, os casos de dengue, zika vírus e chikungunya, doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, costumam crescer. Prevendo essa situação, a Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria de Saúde, faz um alerta à população para esse período de alta incidência das doenças.

De acordo com o educador em Saúde, André Paixão, o verão traz uma preocupação devido a três combinações: chuva, calor e o descuido de grande parte da população que não se preocupa em eliminar ou evitar criadouros do vetor em suas residências. “Em 2019, nosso município passou por um estado de alerta em relação à dengue, chegando a quase 3 mil casos prováveis da doença e já na primeira semana a pasta registrou 9 suspeitas de dengue”.

O gerente de Vigilância Ambiental da pasta, Carlos Antônio, afirmou que Formiga tem um índice alto do vetor, o que pode ser comprovado por meio de levantamentos de índices que são realizados no município. “Os índices sempre apontam valores altos da presença do vetor. A maioria dos focos está dentro das residências, o que fica ainda mais fácil eliminar os criadouros, se a população colaborasse mais”.

O mosquito transmissor tem hábitos residenciais, devido a sua preferência pelo sangue humano, por isso é comum encontrar o foco dele nas residências e em lugares inusitados, como tecido de guarda-chuva, tampinha de refrigerante, panelas jogadas na horta, oco de árvores, entre outros. Com isso, ele garante que completará seu ciclo o mais próximo possível do ser humano. Isso não descarta a possibilidade do mosquito desovar em terrenos baldios ou em outras partes externas.