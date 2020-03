Que o brasileiro não gosta de cumprir regras isto todo mundo já sabe. Sempre que lhe é imposto algo entra em jogo o famoso “jeitinho brasileiro”. Talvez seja este o maior medo das autoridades sanitárias brasileiras. Alguns brasileiros parecem não levar a sério o que está por vir.

Exemplos não faltam, realização de atos políticos no domingo (15), inclusive com a presença do presidente do país que estava aguardando resultado de teste da doença e jogos de futebol, além de praias lotadas no Rio de Janeiro entre outros exemplos.

Quando somos pegos de surpresa como foi nos casos da chikungunya, zika e mais recentemente o surto de febre amarela, todos apontam o dedo para culpar as autoridades que não alertaram sobre o problema.

Agora não. No caso do covid-19, elas estão alertando e mostrando como se deve agir para, pelo menos diminuir ao máximo possível os problemas. Todos sabem o que está ocorrendo em outros países. Então é preciso se cuidar.