Um alerta de chuva intensa com possibilidade de raios foi emitido neste sábado (22) pela Companhia Enérgica de Minas Gerais (Cemig), para mais de dez cidades do Centro-Oeste de Minas.

A previsão é que chova forte, principalmente no início da noite. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é esperado chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos atingindo entre 60 a 100 km/h.

O Instituto também divulgou que há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. A temperatura mínima fica em torno dos 18°C e a máxima 28°C. A umidade relativa do ar segue alta há algumas semanas.

O portal G1 noticiou na sexta-feira (21) que a previsão do tempo para esse fim de semana de carnaval é de chuva e aumento da nebulosidade no Centro-Oeste de Minas. O climatologista Ruibran dos Reis explicou que esta condição está associada à chegada de uma nova frente fria que chegou ao estado.

Cidades em alerta

As cidades que fazem parte do alerta emitido pela Cemig são Abaeté, Araújos, Bom Despacho, Dores do Indaiá, Estrela do Indaiá, Lagoa da Prata, Leandro Ferreira, Luz, Martinho Campos, Moema, Paineiras, Pompéu, Arcos, Bambuí, Carmo do Cajuru, Cláudio, Conceição do Pará, Córrego Danta, Divinópolis.

E ainda, Igaratinga, Iguatama, Itapecerica, Itaúna, Nova Serrana, Pains, Pedra do Indaiá, Perdigão, Santo Antônio do Monte, São Gonçalo do Pará, São Roque de Minas, São Sebastião do Oeste e Onça de Pitangui, Pará de Minas e Pitangui.

Orientações

Conforme a Cemig, em caso de rajadas de vento a orientação é não se abrigar debaixo de árvores pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Mais informações também podem ser obtidas junto à Defesa Civil pelo telefone 199 e ao Corpo de Bombeiros pelo 193.