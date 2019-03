Um novo golpe aplicado na internet foi identificado e afeta diretamente os motoristas mineiros. Conforme a Polícia Civil, criminosos criaram um site falso do Detran de Minas para roubar dados pessoais e informações do cartão de crédito das vítimas. Além disso, os golpistas também geravam boletos para pagamento em redes bancárias. Nesses casos, o dinheiro era destinado diretamente para as contas dos criminosos.

A falsa página do Detran foi descoberta por investigadores, nesta terça-feira (12), e era direcionada para aqueles que solicitavam serviços relacionados à Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A equipe técnica do Detran está trabalhando para que o site seja retirado do ar, e o caso está sendo investigado.

Por enquanto, ainda não há informações sobre quantas pessoas foram vítimas dos bandidos. Os motoristas lesados devem procurar a delegacia mais próxima para registrar a ocorrência.

Alerta