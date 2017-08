Da redação

A foto acima mostra a precária situação de armazenamento de água na captação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), no dia 12 de agosto, quando a Prefeitura de Formiga comunicou à população sobre a implantação do racionamento e da condição existente.

Já na segunda-feira (21), a diferença facilmente notada (foto abaixo), resulta dos trabalhos de desassoreamento do rio.