Infelizmente, a resposta é sim. O anti-inflamatório ibuprofeno, que é utilizado para o tratamento da dor, febre e inflamação, multiplica a quantidade de coronavírus no organismo. Da mesma forma, alguns medicamentos anti-hipertensivos, que controlam a pressão alta, têm o mesmo efeito negativo contra a saúde de quem está com a Covid-19 ou apresenta sintomas de doenças respiratórias. No entanto, atenção: o paciente hipertenso não pode parar de tomar o remédio. Veja as orientações abaixo.

Quem explica é o infectologista Estevão Urbano, presidente da Sociedade Mineira de Infectologia (SMI). “A recomendação das autoridades é evitar anti-inflamatórios, como ibuprofeno e ácido acetilsalicílico (AAS), a aspirina. Em troca, preferir a dipirona e o paracetamol”, explicou Urbano ao jornal Hoje em Dia.

Segundo o especialista, o ibuprofeno deve ser evitado por pessoas de todas as idades, sobretudo os idosos, que sofreriam ainda mais os riscos do uso. No sábado (14), o ministro da Saúde da França fez um alerta nesse sentido, afirmando que o uso de ibuprofeno para controle de sintomas da Covid-19 agravaria o quadro da doença.

Pressão alta