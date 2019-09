Redação Últimas Notícias

A semana do formiguense será quente. O alerta laranja emitido pela Defesa Civil do município na quinta-feira (12) prevalecerá nos próximos dias.

De acordo com a chefe do órgão, Vera Moreira, além das altas temperaturas, a umidade relativa do ar continuará abaixo dos 30% nas horas mais quentes do dia. Esse fenômeno climático pode matar pessoas e animais, prejudicar culturas agrícolas e atividades econômicas e recreativas.

Os próximos dias serão marcados ainda pela névoa seca. O fenômeno que é o resultado da suspensão de partículas de poeira fina ou fumaça no ar será registrado durante as manhãs e nos fins de tarde. “As queimadas criminosas intensificam ainda mais a má qualidade do ar. As pessoas precisam ser conscientes e evitar atear fogo em lotes e matas. Na sexta-feira (13), por exemplo, uma queimada de grandes proporções registrada na região do bairro Alvorada intensificou ainda mais a névoa seca no município”, informou Vera.

A Defesa Civil alerta ainda para a intensificação das variações bruscas de temperatura. A chamada amplitude térmica, diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima registradas durante o dia, será alta. “Durante o amanhecer os termômetros devem chegar a 12°C e a temperatura irá subir bruscamente no período da tarde e atingir os 37°C”, disse Vera, que alertou para a sensação térmica que deverá chegar a 41°C.

Mudança de estação

A chegada da primavera ocorrerá na próxima segunda-feira (23) e, apesar de ser conhecida como a estação da chuva, as precipitações deverão ser esporádicas e pouco significativas.



A estimativa das chuvas de primavera será apenas para outubro.

Confira a previsão

Dia Variação Umidade Segunda-feira (16) ↓ 18°C – ↑34°C ↓31% – ↑88% Terça-feira (17) ↓ 18°C – ↑35°C ↓27% – ↑84% Quarta-feira (18) ↓ 19°C – ↑36°C ↓24% – ↑69% Quinta-feira (19) ↓ 20°C – ↑37°C ↓21% – ↑60% Sexta-feira (20) ↓ 20°C – ↑36°C ↓31% – ↑88%