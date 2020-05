A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou nesta quinta-feira (30), projeto que reduz salários dos deputados estaduais e funcionários comissionados, corta custos do Poder Legislativo, e promete doar R$ 320 milhões ao governo do estado para o combate a pandemia do coronavírus (Covid-19) e outras medidas administrativas emergenciais. Foram 85 votos favoráveis, 1 contrário e 1 abstenção. As medidas passam a valer a partir desta sexta (1º).

De acordo com a proposta aprovada, os salários dos parlamentares serão reduzidos em 30%.

O projeto prevê redução de até 20% no salário e benefícios dos cargos comissionados e corte de 40% nas verbas de gabinete dos deputados.

Veja as medidas aprovadas pela Alesp:



Redução em 30% do salário dos deputados estaduais

Redução em 40% das verbas de gabinete dos parlamentares

Redução de até 20% do salário e benefícios dos cargos comissionados

Suspensão do pagamento da licença prêmio em dinheiro enquanto dure a calamidade

Doação de 80% do fundo especial de despesas do Legislativo para o combate à pandemia

Revisão e enxugamento de contratos do Legislativo, que chegam a até 40% dos contratos

Haverá escalonamento no desconto dos 2.561 funcionários comissionados.

Não sofrerão cortes os servidores que ganham até o teto do INSS (R$ 6.100). Servidores comissionados que ganham até 10 salários mínimos terão corte de 10%. Para quem ganha acima fica mantido o corte de 20%.